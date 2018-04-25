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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин утвердил план реализации Стратегии коммуникаций в сфере евроинтеграции

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии коммуникации в сфере европейской интеграции на 2018 - 2021 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Кабмин утвердил план реализации Стратегии коммуникаций в сфере евроинтеграции

Главные задачи плана - повышение уровня осведомленности граждан Украины о возможностях, существующих в рамках сотрудничества с ЕС, и привлечения граждан к коммуникации. Речь идет об организации и проведении широкомасштабной информационной кампании, обнародование результатов имплементации положений Соглашения об ассоциации и другие мероприятия.

В рамках плана предусмотрено создать веб-портал "Украина - ЕС", на котором будет распространяться информация о предоставлении помощи ЕС для Украины, о проведении конкурсов проектов и требований к подготовке заявок и проектов, которые могут участвовать в таких конкурсах.

С целью повышения уровня осведомленности украинцев о европейских ценностях, стандартах, опыте проведения реформ и критериях членства в ЕС в областных центрах запланировано проведение Дней культуры стран ЕС.

Нынешний план также предусматривает создание Координационного совета по реализации Стратегии коммуникации в сфере европейской интеграции на 2018-2021 годы.

Напомним, в течение 2 месяцев текущего года правительство приняло 20 из 50 евроинтеграционных законопроектов нынешней дорожной карты плана по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

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