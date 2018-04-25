Кабмин утвердил план реализации Стратегии коммуникаций в сфере евроинтеграции

Главные задачи плана - повышение уровня осведомленности граждан Украины о возможностях, существующих в рамках сотрудничества с ЕС, и привлечения граждан к коммуникации. Речь идет об организации и проведении широкомасштабной информационной кампании, обнародование результатов имплементации положений Соглашения об ассоциации и другие мероприятия.



В рамках плана предусмотрено создать веб-портал "Украина - ЕС", на котором будет распространяться информация о предоставлении помощи ЕС для Украины, о проведении конкурсов проектов и требований к подготовке заявок и проектов, которые могут участвовать в таких конкурсах.



С целью повышения уровня осведомленности украинцев о европейских ценностях, стандартах, опыте проведения реформ и критериях членства в ЕС в областных центрах запланировано проведение Дней культуры стран ЕС.



Нынешний план также предусматривает создание Координационного совета по реализации Стратегии коммуникации в сфере европейской интеграции на 2018-2021 годы.



Напомним, в течение 2 месяцев текущего года правительство приняло 20 из 50 евроинтеграционных законопроектов нынешней дорожной карты плана по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.



