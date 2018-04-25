Кабмін затвердив план реалізації Стратегії комунікацій у сфері євроінтеграції

Головні завдання плану – підвищення рівня поінформованості громадян України про можливості, що існують у рамках співпраці з ЄС, та залучення громадян до комунікації. Йдеться, зокрема, про організацію та проведення широкомасштабної інформаційної кампанії, оприлюднення результатів імплементації положень Угоди про асоціацію та інші заходи.



У рамках плану передбачено створити веб-портал "Україна – ЄС", на якому поширюватиметься інформація про надання допомоги ЄС для України, про проведення конкурсів проектів та вимог до підготовки заявок та проектів, які можуть брати участь у таких конкурсах.



З метою підвищення рівня поінформованості українців про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в ЄС в обласних центрах заплановано проведення Днів культури країн ЄС.



Цьогорічний план також передбачає утворення Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.



Нагадаємо, протягом 2 місяців поточного року уряд прийняв 20 з 50 євроінтеграційних законопроектів цьогорічної дорожньої карти плану з імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС.



