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Кабмін затвердив план реалізації Стратегії комунікацій у сфері євроінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Кабмін затвердив план реалізації Стратегії комунікацій у сфері євроінтеграції

Головні завдання плану – підвищення рівня поінформованості громадян України про можливості, що існують у рамках співпраці з ЄС, та залучення громадян до комунікації. Йдеться, зокрема, про організацію та проведення широкомасштабної інформаційної кампанії, оприлюднення результатів імплементації положень Угоди про асоціацію та інші заходи.

У рамках плану передбачено створити веб-портал "Україна – ЄС", на якому поширюватиметься інформація про надання допомоги ЄС для України, про проведення конкурсів проектів та вимог до підготовки заявок та проектів, які можуть брати участь у таких конкурсах.

З метою підвищення рівня поінформованості українців про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в ЄС в обласних центрах заплановано проведення Днів культури країн ЄС.

Цьогорічний план також передбачає утворення Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.

Нагадаємо, протягом 2 місяців поточного року уряд прийняв 20 з 50 євроінтеграційних законопроектів цьогорічної дорожньої карти плану з імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС.

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