Кабмин утвердил госпрограмму по обеспечению равных прав женщин и мужчин

Соответствующее решение правительства одобрили на заседании без обсуждения.

Отметим, что в апреле 2017 года Кабмин утвердил концепцию Государственной социальной программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Как сообщали в правительстве, целью выполнения программы является совершенствование механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни общества и внедрения европейских стандартов равенства.

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Предполагалось, что ее выполнение расширит доступ женщин и мужчин к товарам и услугам путем учета в нормативно-правовых актах гендерного компонента, создаст комплексную систему реагирования на случаи дискриминации по признаку пола, уменьшит разрыв в уровне оплаты труда женщин и мужчин и тому подобное.

Кроме того, должно увеличиться количество женщин среди народных депутатов Украины, депутатов областных советов и местных советов. Концепция учитывает международные инструменты ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, рекомендации международных мониторинговых институтов в области прав человека, а также положения Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны. А к ее реализации будут привлечены международные организации и общественные объединения.

Как сообщал УНН, Рада планирует разрешить женщинам служить в армии до предельного возраста пребывания на службе.