Кабмін затвердив держпрограму із забезпечення рівних прав жінок і чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення урядовці схвалили на засіданні без обговорення.
Зазначимо, що у квітні 2017 року Кабмін затвердив концепцію Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.
Як повідомляли в уряді, метою виконання програми є удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності.
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Передбачалося, що її виконання розширить доступ жінок і чоловіків до товарів і послуг шляхом урахування у нормативно-правових актах гендерного компонента, створить комплексну систему реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, зменшить розрив у рівні оплати праці жінок і чоловіків тощо.
Крім того, має зрости кількість жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних рад та місцевих рад. Концепція враховує міжнародні інструменти ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, рекомендації міжнародних моніторингових інституцій в галузі прав людини, а також положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони. А до її реалізації будуть залучені міжнародні організації та громадські об’єднання.
Як повідомляв УНН, Рада планує дозволити жінкам служити у війську до граничного віку перебування на службі.