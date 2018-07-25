Кабмин применит системные меры против ДТП

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32712 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97849 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121841 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129515 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168023 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152966 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140793 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130407 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180457 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 53861 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 35389 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 44466 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 23155 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

17:15 • 20719 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145617 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180457 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188401 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198933 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255999 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168023 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107476 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111739 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113640 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112919 просмотра
Актуальное
Кабмин применит системные меры против ДТП

Кабмин применит системные меры против ДТП

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Парламент должен поддержать инициативы МВД относительно усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом во время совещания под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по актуальным вопросам усиления безопасности дорожного движения в среду, 25 июля, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН.

“Весь личный состав и руководство ответственных структур должно быть задействовано для профилактики недопущения ДТП. Это указание должно быть на местах сегодня. Мы направили в парламент законодательные инициативы МВД, которые еще в ноябре 2017 года представил Арсен Аваков, поэтому будем обращаться к Председателю Верховной Рады. В первые сессионные недели мы рассмотрели целый пакет законов по безопасности на дорогах, в том числе по усилению ответственности”, - заявил Владимир Гройсман.

По словам премьера, правительственная инициатива будет внедряться двумя частями: постоянные оперативные мероприятия и изменения в законодательство и усиление ответственности.

“После каждого ДТП анализируются конкретные причины и условия совершения. Однако, основные причины нам уже давно известны. С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий КМУ по инициативе МВД уменьшена скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч, изменена организация движения по кругу, внесены изменения в Порядок выдачи удостоверения водителя, предусматривающие выдачу первого водительского удостоверения на 2 года”, - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада поддержала усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии

По словам Ярового, необходимым остается усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения.

“14 ноября 2017 года в ВРУ был направлен проект законодательных изменений по повышению ответственности за нарушение ПДД. Мы предлагали усилить уголовную ответственность за нарушение ПДД, совершенные в состоянии алкогольного или иного опьянения, внести изменения в КоАП о невозможности освобождения от ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из-за „малозначительности“ или с передачей материалов на рассмотрение общественной организации или трудовому коллективу. Среди новаций — повышение размеров штрафов за управление транспортными средствами лицом, которое никогда не получало этого права или было его лишено, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч, а также уменьшить порог ответственности за превышение скорости с 20 км/ч до 10 км/ч и другие”, - отметил Яровой, добавив, что несмотря на актуальность и важность этих норм, они до сих пор не были приняты даже в первом чтении.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил разместить во всех автобусах, которые перевозят пассажиров, тахограф, который бы фиксировал время нахождения транспортного средства в пути и степень истощенности водителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резонансные аварии со смертью 18 человек расследует правительственная комиссия — Омелян

“Мы также должны запретить переоборудование грузовых автомобилей в пассажирские. Совместные рейды Нацполиции с Укртрансбезпопасностью показали, что эти случаи являются массовыми и с полным игнорированием правил безопасности”, - добавил Омелян.

Первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что расследование резонансных ДТП, произошедших 20 июля, находится на особом контроле в ГСУ.

“В указанных производствах назначен ряд экспертиз, трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, двум из которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один человек взят под стражу”, — сказал он.

Вячеслав Аброськин также добавил, что дополнительно привлечены 54 экипажа патрульной полиции и 114 групп реагирования патрульной полиции. Всего к выполнению задач по обеспечению безопасности привлечено 540 экипажей патрульной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За полгода в Украине совершено 68 тыс. ДТП

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий отметил, что одним из наиболее эффективных орудий борьбы с нарушениями ПДР является их автоматическая фото- видео фиксация.

“На сегодняшний день законодательная база уже позволяет использовать автоматическую систему фиксации нарушений ПДД, однако пока отсутствовали технические требования к оборудованию (ГОСТ), которые должны стать на защиту законодательных норм о неотвратимости наказания и не допустить обжалования в судебном порядке, как это было при прошлой попытке запуска автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Разработанный ГОСТ и внесение изменений в технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники позволит фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и другие нарушения в сфере безопасности дорожного движения”, - добавил он.

Напомним, усиленные меры безопасности на автодорогах продлятся до конца туристического сезона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы