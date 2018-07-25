Кабмин применит системные меры против ДТП

“Весь личный состав и руководство ответственных структур должно быть задействовано для профилактики недопущения ДТП. Это указание должно быть на местах сегодня. Мы направили в парламент законодательные инициативы МВД, которые еще в ноябре 2017 года представил Арсен Аваков, поэтому будем обращаться к Председателю Верховной Рады. В первые сессионные недели мы рассмотрели целый пакет законов по безопасности на дорогах, в том числе по усилению ответственности”, - заявил Владимир Гройсман.

По словам премьера, правительственная инициатива будет внедряться двумя частями: постоянные оперативные мероприятия и изменения в законодательство и усиление ответственности.

“После каждого ДТП анализируются конкретные причины и условия совершения. Однако, основные причины нам уже давно известны. С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий КМУ по инициативе МВД уменьшена скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч, изменена организация движения по кругу, внесены изменения в Порядок выдачи удостоверения водителя, предусматривающие выдачу первого водительского удостоверения на 2 года”, - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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По словам Ярового, необходимым остается усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения.



“14 ноября 2017 года в ВРУ был направлен проект законодательных изменений по повышению ответственности за нарушение ПДД. Мы предлагали усилить уголовную ответственность за нарушение ПДД, совершенные в состоянии алкогольного или иного опьянения, внести изменения в КоАП о невозможности освобождения от ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из-за „малозначительности“ или с передачей материалов на рассмотрение общественной организации или трудовому коллективу. Среди новаций — повышение размеров штрафов за управление транспортными средствами лицом, которое никогда не получало этого права или было его лишено, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч, а также уменьшить порог ответственности за превышение скорости с 20 км/ч до 10 км/ч и другие”, - отметил Яровой, добавив, что несмотря на актуальность и важность этих норм, они до сих пор не были приняты даже в первом чтении.



Министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил разместить во всех автобусах, которые перевозят пассажиров, тахограф, который бы фиксировал время нахождения транспортного средства в пути и степень истощенности водителя.

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“Мы также должны запретить переоборудование грузовых автомобилей в пассажирские. Совместные рейды Нацполиции с Укртрансбезпопасностью показали, что эти случаи являются массовыми и с полным игнорированием правил безопасности”, - добавил Омелян.



Первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что расследование резонансных ДТП, произошедших 20 июля, находится на особом контроле в ГСУ.



“В указанных производствах назначен ряд экспертиз, трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, двум из которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один человек взят под стражу”, — сказал он.



Вячеслав Аброськин также добавил, что дополнительно привлечены 54 экипажа патрульной полиции и 114 групп реагирования патрульной полиции. Всего к выполнению задач по обеспечению безопасности привлечено 540 экипажей патрульной полиции.

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Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий отметил, что одним из наиболее эффективных орудий борьбы с нарушениями ПДР является их автоматическая фото- видео фиксация.



“На сегодняшний день законодательная база уже позволяет использовать автоматическую систему фиксации нарушений ПДД, однако пока отсутствовали технические требования к оборудованию (ГОСТ), которые должны стать на защиту законодательных норм о неотвратимости наказания и не допустить обжалования в судебном порядке, как это было при прошлой попытке запуска автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Разработанный ГОСТ и внесение изменений в технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники позволит фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и другие нарушения в сфере безопасности дорожного движения”, - добавил он.



Напомним, усиленные меры безопасности на автодорогах продлятся до конца туристического сезона.