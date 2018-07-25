Кабмін застосує системні заходи проти ДТП

“Весь особовий склад та керівництво відповідальних структур має бути задіяний для профілактики недопущення ДТП. Ця вказівка має бути на місцях сьогодні. Ми направили в парламент законодавчі ініціативи МВС, які ще у листопаді 2017 презентував Арсен Аваков, тому будемо звертатися до Голови Верховної Ради. У перші сесійні тижні ми розглянули цілий пакет законів щодо безпеки на дорогах, в тому числі щодо посилення відповідальності”, — заявив Володимир Гройсман.

За словами Прем’єра, урядова ініціатива впроваджуватиметься двома частинами: постійні оперативні заходи та зміни законодавства і посилення відповідальності.

“Після кожного ДТП аналізуються конкретні причини та умови їх скоєння. Проте, основні причини нам вже давно відомі. З метою запобігання дорожньо-транспортних пригод КМУ за ініціативою МВС зменшено швидкість руху в населених пунктах до 50 км/год, змінено організацію руху по колу, внесені зміни до Порядку видачі посвідчення водія, якими передбачено видачу першого водійського посвідчення на 2 роки”, — повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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За словами Ярового, необхідною залишається посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.



“14 листопада 2017 року до ВРУ був направлений проект законодавчих змін щодо підвищення відповідальності за порушення ПДР. Ми пропонували посилити кримінальну відповідальність за порушення ПДР, вчинені в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, внести зміни до КУпАП щодо неможливості звільнення від відповідальності за керування транспортними засобами в нетверезому стані через „малозначність“ або з передачею матеріалів на розгляд громадській організації чи трудовому колективу. Серед новацій — підвищення розмірів штрафів за керування транспортними засобами особою, яка ніколи не отримувала цього права або була його позбавлена, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше ніж на 50 км/год, а також зменшити поріг відповідальності за перевищення швидкості з 20 км/год до 10 км/год та інші”, — наголосив Яровий, додавши, що попри актуальність та важливість цих норм, вони до цього часу не були прийняті навіть в першому читанні.



Міністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував розмістити у всіх автобусах, які перевозять пасажирів, тахограф, який би фіксував час, що транспортний засіб знаходиться у дорозі та ступінь змученості водія.

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“Ми також маємо заборонити переобладнання вантажних автомобілів на пасажирські. Спільні рейди Нацполіції з Укртрансбезпекою показали, що ці випадки є масовими та з повним ігноруванням правил безпеки”, — додав Омелян.



Перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін зазначив, що розслідування резонансних ДТП, що сталися 20 липня, перебуває на особливому контролі у ГСУ.



“В указаних провадженнях призначено ряд експертиз, трьом фігурантам повідомлено про підозру в учиненні злочинів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, двом з яких обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, одну особу взято під варту”, — сказав він.



В’ячеслав Аброськін також додав, що додатково залучено 54 екіпажі патрульної поліції та 114 груп реагування патрульної поліції. Загалом до виконання завдань із забезпечення безпеки залучено 540 екіпажів патрульної поліції.

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Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій зазначив, що одним з найбільш ефективних знарядь боротьби з порушеннями ПДР є їх автоматична фото- відео фіксація.



“На сьогоднішній день законодавча база вже дозволяє використовувати автоматичну систему фіксації порушень ПДР, однак поки що були відсутні технічні вимоги до обладнання (ДСТУ), які мають стати на захист законодавчих норм про невідворотність покарання та не допустити оскаржень в судовому порядку, як це було при минулій спробі запуску автоматичної відеофіксації порушень ПДР. Розроблене ДСТУ та внесення змін до технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки дозволить фіксувати не тільки порушення швидкісного режиму, але й інші порушення в сфері безпеки дорожнього руху”, — додав він.



Нагадаємо, посилені заходи безпеки на автошляхах триватимуть до кінця туристичного сезону.