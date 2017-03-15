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Кабмин считает, что правоохранители в ситуации с блокировщиками действовали законно

Кабмин считает, что правоохранители в ситуации с блокировщиками действовали законно

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Члены Кабинета министров Украины считают, что правоохранительные органы действовали в соответствии с законом в ситуации с блокировщиками на Донбассе. Об этом говорится в заявлении правительства, обнародованном на сайте Кабмина, передает УНН.

"Мы строим правовое государство, и противодействовать беззаконию можно только законными методами. В данной ситуации правоохранительные органы действовали в полном соответствии с решением СНБО от 16 февраля 2017 года и норм действующего законодательства, действовали профессионально и не нанесли никому вреда ", - говорится в заявлении.

В заявлении члены Кабмина отметили, что несмотря на то, что существовала вероятность применения против них оружия, правоохранительные органы проявили выдержку и не допустили опасного развития конфликтной ситуации.

В правительстве убеждены, что инициаторы событий, которые происходили последние несколько недель, пытались расколоть общество и поставить под угрозу восстановление экономического роста, первые признаки которого мы наблюдали в последнее время.

Как отмечается в заявлении членов правительства, под якобы патриотическими лозунгами осуществлялась блокада, которая на самом деле уже нанесла большой вред стране.

В заявлении правительства также отмечается, что правительство приложило немало усилий, чтобы выйти из прошлогоднего кризиса, и считает недопустимым ее повторения.

Напомним, на въезде в Славянск между активистами блокады и правоохранителями произошло столкновение.

Как сообщал УНН, в результате нападения участников блокады на блокпост пострадали 7 полицейских .

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