Кабмін вважає, що правоохоронці у ситуації з блокувальниками діяли законно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Члени Кабінету міністрів України вважають, що правоохоронні органи діяли у відповідності з законом у ситуації з блокувальниками на Донбасі. Про це йдеться у заяві уряду, оприлюдненої на сайті Кабміну, передає УНН.
“Ми будуємо правову державу, і протидіяти беззаконню можна тільки законними методами. У даній ситуації правоохоронні органи діяли у повній відповідності до рішення РНБО від 16 лютого 2017 року і норм чинного законодавства, діяли професійно і не завдали нікому шкоди”, — йдеться у заяві.
У заяві члени Кабміну наголосили, що незважаючи на те, що існувала ймовірність застосування проти них зброї, правоохоронні органи проявили витримку і не допустили небезпечного розвитку конфліктної ситуації.
В уряді переконані, що ініціатори подій, які відбувалися останні декілька тижнів, намагалися розколоти суспільство і поставити під загрозу відновлення економічного зростання, перші ознаки якого ми спостерігали останнім часом.
Як зазначається у заяві членів Кабміну, під нібито патріотичними лозунгами здійснювалася блокада, яка насправді уже завдала великої шкоди країні.
У заяві урядовців також наголошується, що уряд доклав чимало зусиль, щоб вийти з минулорічної кризи, і вважає неприпустимим її повторення.
Нагадаємо, на в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади та правоохоронцями сталася сутичка.
Як повідомляв УНН, внаслідок нападу учасників блокади на блокпост постраждало 7 поліцейських.