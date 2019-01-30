Кабмин урегулировал подтверждения стажа работы в оккупированных районах

В частности, урегулирован вопрос подтверждения военкоматами женам военнослужащих, уволенных с военной службы до 1 января 2004 года, стаж работы за период проживания в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство планирует усилить роль страхового стажа при расчете пенсий



Этим документом также закреплена возможность подтверждать трудовой стаж при наличии исправлений или неточных записей в трудовой книжке за период работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.



Как сообщал УНН, Минсоцполитики разъяснило, как работает реформирована пенсионная система.