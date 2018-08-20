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Уряд планує посилити роль страхового стажу при розрахунку пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уряд шукає шляхи посилення ролі страхового стажу при розрахунку пенсій. Це дозволить збільшити розмір виплат для тих українців, які мають великий страховий стаж, але отримували низькі зарплати. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Уряд планує посилити роль страхового стажу при розрахунку пенсій

“Внаслідок проведення осучаснення пенсій, 10,2 млн пенсіонерів отримали збільшені пенсійні виплати. Проте, серед них є люди зі значним обсягом стажу, але через свої низькі зарплати вони отримали несуттєве збільшення пенсій. Тому, зараз шукаються шляхи посилення ролі страхового стажу. Впевнений, що це поліпшить пенсійну систему — є бачення шляхів вирішення, є розуміння необхідності збільшення ролі страхового стажу при розрахунку пенсій”, — заявив Шамбір.

Як нагадав він, збільшення пенсій відбувалося адресним шляхом, тому визначальними факторами були розмір заробітної плати та тривалість стажу. В результаті була виявлена критична проблема, яка стосується принципів оплати праці у радянські часи — тодішні низькі заробітні плати щодо цілої низки професій не дозволяють людям сьогодні отримувати нормальні пенсії, навіть за наявності значних обсягів трудового стажу.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2018 року середня пенсія українця зросла майже на 36%, порівняно із її розміром станом на аналогічну дату минулого року.

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