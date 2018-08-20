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Правительство планирует усилить роль страхового стажа при расчете пенсий

Киев • УНН

 • 15950 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Правительство ищет пути усиления роли страхового стажа при расчете пенсий. Это позволит увеличить размер выплат для тех украинцев, которые имеют большой страховой стаж, но получали низкие зарплаты. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Правительство планирует усилить роль страхового стажа при расчете пенсий

“В результате проведения осовременивания пенсий, 10,2 млн пенсионеров получили увеличенные пенсионные выплаты. Однако, среди них есть люди со значительным объемом стажа, но из-за своих низких зарплат они получили несущественное увеличение пенсий. Поэтому, сейчас ищутся пути усиления роли страхового стажа. Уверен, что это улучшит пенсионную систему — есть видение путей решения, есть понимание необходимости увеличения роли страхового стажа при расчете пенсий”, - заявил Шамбир.

Как напомнил он, увеличение пенсий происходило адресным путем, поэтому определяющими факторами были размер заработной платы и продолжительность стажа. В результате была обнаружена критическая проблема, которая касается принципов оплаты труда в советские времена — тогдашние низкие заработные платы по целому ряду профессий не позволяют людям сегодня получать нормальные пенсии, даже при наличии значительных объемов трудового стажа.

Напомним, на 1 июля 2018 года средняя пенсия украинцев выросла почти на 36% по сравнению с ее размером по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

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