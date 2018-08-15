Середня пенсія українця зросла майже на 36%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Станом на 1 липня 2018 року середня пенсія українця зросла майже на 36%, порівняно із її розміром станом на аналогічну дату минулого року. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, передає УНН.
“За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 липня 2018 року становив 2 562,4 грн, що на 3,3 % перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 січня 2018 року та на 35,8 % більше від розміру середньої пенсії станом на 1 липня 2017 року”, — зазначили у Мінсоцполітики.
Нагадаємо, пенсії за серпень профінансовано на 55,6 % місячної потреби.
Раніше УНН повідомляв, що у Нацкомісії з цінних паперів стверджують, що гідну пенсію та рівень життя пенсіонерів дозволить забезпечити запровадження другого рівня пенсійної системи — обов’язкового накопичувального.