Средняя пенсия украинца выросла почти на 36%

“По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2 562,4 грн, что на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года”, — отметили в Минсоцполитики.

Напомним, пенсии за август профинансированы на 55,6% месячной потребности.

Ранее УНН сообщал, что в Нацкомиссии по ценным бумагам утверждают, что достойную пенсию и уровень жизни пенсионеров позволит обеспечить внедрение второго уровня пенсионной системы — обязательного накопительного.