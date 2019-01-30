Кабмін врегулював підтвердження стажу роботи в окупованих районах

Зокрема, врегульовано питання підтвердження військкоматами дружинам військовослужбовців, звільнених з військової служби до 1 січня 2004 року, стажу роботи за період проживання в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю.



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Цим документом також закріплена можливість підтверджувати трудовий стаж за наявності виправлень або неточних записів у трудовій книжці за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.



Як повідомляв УНН, Мінсоцполітики пояснило, як працює реформована пенсійна система.