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Кабмін врегулював підтвердження стажу роботи в окупованих районах

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Уряд урегулював питання підтвердження трудового стажу для призначення пенсій дружинам військовослужбовців та особам, які працювали на тимчасово окупованих територіях, передає УНН. 

Зокрема, врегульовано питання підтвердження військкоматами дружинам військовослужбовців, звільнених з військової служби до 1 січня 2004 року, стажу роботи за період проживання в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю.

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Цим документом також закріплена можливість підтверджувати трудовий стаж за наявності виправлень або неточних записів у трудовій книжці за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.

Як повідомляв УНН, Мінсоцполітики пояснило, як працює реформована пенсійна система

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