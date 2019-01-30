Кабмін врегулював підтвердження стажу роботи в окупованих районах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Уряд урегулював питання підтвердження трудового стажу для призначення пенсій дружинам військовослужбовців та особам, які працювали на тимчасово окупованих територіях, передає УНН.
Зокрема, врегульовано питання підтвердження військкоматами дружинам військовослужбовців, звільнених з військової служби до 1 січня 2004 року, стажу роботи за період проживання в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю.
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Цим документом також закріплена можливість підтверджувати трудовий стаж за наявності виправлень або неточних записів у трудовій книжці за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.
Як повідомляв УНН, Мінсоцполітики пояснило, як працює реформована пенсійна система.