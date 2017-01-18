Кабмин упорядочил выплату зарплаты командированным в ВГА военным

Во время представления проекта постановления министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что всем тем, кто командирован в военно-гражданские администрации, военнослужащим, будет выплачиваться денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных нормативно-правовыми актами для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава.

"Те люди, которые отправляются в администрацию, часто у них зарплата меньше, чем до того, как они туда направлялись. С целью урегулирования коллизии, чтобы люди не теряли, было разработано это постановление", - уточнил министр.

Однако, заметил А.Рева, осталось единственное расхождение, но Минсоцполитики считает его важным и настаивает на нем, это то, что СБУ предлагает, чтобы финансировались военно-гражданские администрации исключительно за счет средств государственного бюджета, а Минсоцполитики предусмотрело возможность финансирования и за счет средств госбюджета, и местных бюджетов.

"Мы считаем, что источники (финансирования - ред.) нужно расширять", - резюмировал министр социальной политики.