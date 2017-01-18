Кабмін впорядкував виплату зарплати відрядженим до ВЦА військовим

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку фінансового забезпечення діяльності військово-цивільних адміністрацій. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Під час представлення проекту постанови міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що всім тим, хто відряджений до військово-цивільних адміністрацій, військовослужбовцям, буде виплачуватися грошове забезпечення у порядку і розмірах, встановлених нормативно-правовими актами для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

"Ті люди, які відряджаються до адміністрації, то часто у них зарплата менша, ніж до того, як вони туди направлялися. З метою врегулювання тієї колізії, щоби люди не втрачали, була розроблена ця постанова", - уточнив міністр.

Проте, зауважив А.Рева, залишилася єдина розбіжність, але Мінсоцполітики вважає її принциповою і наполягає на ній, це те, що СБУ пропонує, щоб фінансувалися військово-цивільні адміністрації винятково за рахунок коштів державного бюджету, а Мінсоцполітики передбачило можливість фінансування і за рахунок коштів Держбюджету, і місцевих бюджетів.

"Ми вважаємо, що джерела (фінансування - ред.) потрібно розширювати", - резюмував міністр соціальної політики.

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