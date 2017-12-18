Кабмин вывел из-под действия моратория на проверки бизнеса 13 контролирующих органов

"Из-под действия моратория мы предлагаем вывести 13 органов, в частности, органы ветеринарного контроля, Госпродпотребслужбу, Госатомрегулирования. Есть вещи, где продлевать мораторий невозможно", - сказал он.

По словам М.Нефедова, этот мораторий на проведение проверок бизнеса является "более умным", поскольку теперь правительство будет решать, какой орган готов выходить на проверки, а какой нет.

Напомним, ранее нардеп С.Тригубенко призвал правительство разрешить проверки тех предприятий, которые обеспечивают питанием детские учреждения.