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Кабмін вивів з-під дії мораторію на перевірки бізнесу 13 контролюючих органів

Кабмін вивів з-під дії мораторію на перевірки бізнесу 13 контролюючих органів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вивів з-під дії мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу до 2019 року 13 контролюючих органів. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“З-під дії мораторію ми пропонуємо вивести 13 органів, зокрема, органи ветеринарного контролю, ДПСС (Держпродспоживслужбу — ред.), Держатомрегулювання. Є речі, де продовжувати мораторій не можливо”, — сказав він.

За словами М.Нефьодова, цей мораторій на проведення перевірок бізнесу є “більш розумним”, оскільки тепер уряд вирішуватиме, який орган готовий виходити на перевірки, а який ні.

Нагадаємо, раніше нардеп С.Тригубенка закликав уряд дозволити перевірки тих підприємств, що забезпечують харчуванням дитячі заклади.

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