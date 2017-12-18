Кабмін вивів з-під дії мораторію на перевірки бізнесу 13 контролюючих органів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вивів з-під дії мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу до 2019 року 13 контролюючих органів. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“З-під дії мораторію ми пропонуємо вивести 13 органів, зокрема, органи ветеринарного контролю, ДПСС (Держпродспоживслужбу — ред.), Держатомрегулювання. Є речі, де продовжувати мораторій не можливо”, — сказав він.
За словами М.Нефьодова, цей мораторій на проведення перевірок бізнесу є “більш розумним”, оскільки тепер уряд вирішуватиме, який орган готовий виходити на перевірки, а який ні.
Нагадаємо, раніше нардеп С.Тригубенка закликав уряд дозволити перевірки тих підприємств, що забезпечують харчуванням дитячі заклади.