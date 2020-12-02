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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28782 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86367 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102661 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118665 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153053 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200480 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Кабмин выделил более 19 млн на зарплату Госаудитслужбе

Кабмин выделил более 19 млн на зарплату Госаудитслужбе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины перераспределил 19,238 млн гривен по программе “Руководство и управление в сфере финансовых расследований” на заработную плату работникам органов Государственной аудиторской службы, информирует УНН.

Как отмечается в документе, решение принято “в целях материального стимулирования работников, в том числе контрольно-ревизионного состава, задействованных при проведении мероприятий государственного контроля за использованием средств образованного в составе Государственного бюджета Украины фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19”.

Сообщается, что это решение согласовано с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерство юстиции Украины.

Напомним, что ГБР подозревает экс-чиновника Госаудитслужбы и двух директоров предприятий в задании более 5,5 млн грн убытков.

Украинские Национальные Новости

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