Кабмін виділив понад 19 млн на зарплату Держаудитслужби

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кабінет міністрів України перерозподілив 19,238 млн гривень із програми “Керівництво та управління у сфері фінансових розслідувань” на заробітну плату працівникам органів Державної аудиторської служби, інформує УНН.

Як зазначається в документі, рішення прийняте “з метою матеріального стимулювання працівників, у тому числі контрольно-ревізійного складу, задіяних під час проведення заходів державного фінансового контролю за використанням коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19”.

Повідомляється, що це рішення узгоджене з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерство юстиції України.

Нагадаємо, що ДБР підозрює експосадовця Держаудитслужби та двох директорів підприємств у завданні понад 5,5 млн грн збитків.

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