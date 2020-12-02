Кабмін виділив понад 19 млн на зарплату Держаудитслужби

Як зазначається в документі, рішення прийняте “з метою матеріального стимулювання працівників, у тому числі контрольно-ревізійного складу, задіяних під час проведення заходів державного фінансового контролю за використанням коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19”.

Повідомляється, що це рішення узгоджене з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерство юстиції України.

Нагадаємо, що ДБР підозрює експосадовця Держаудитслужби та двох директорів підприємств у завданні понад 5,5 млн грн збитків.