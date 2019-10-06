Кабмин выделил на обустройство туалетов в школах Закарпатья по 657 тысяч грн в заведение (исправлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В конце 2018 Закарпатской области выделили 44 031 тыс. грн на обустройство внутренних туалетов в 67 школах. Об этом корреспонденту сообщили УНН в департаменте образования ЗОГА.
“Распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 2018 г. № 1012-р „О распределении резерва средств образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2018 году“ Закарпатской области выделены средства образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в сумме 44031,0 тысяч гривен (44 031 000 грн - ред.) для обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях заведений общего среднего образования области. Решение сессии областного совета 04.04.2019 № 1422 осуществлено распределение указанной суммы средств между бюджетами районов области на основах софинансирования”, — ответили УНН в департаменте.
Всего таких школ, нуждающихся в улучшении санитарно-гигиенических условий на Закарпатье — 67.
Так, если выделенную государством сумму поделить поровну между всеми школами — получится 657 тысяч грн, и если школе не хватит этих денег — их могут приложить родители или любые другие частные лица.
По информации на конец сентября, на Закарпатье начали обустройство 25 внутренних туалетов, из которых удалось закончить 4 — один из них находится в Хустском районе, где первоклассник сначала провалился в выгребную яму, а потом оказалось, что он якобы только вступил в нечистоты.
Напомним, по всей Украине необходимо обустроить более 700 теплых внутренних туалетов в учреждениях общего среднего образования.