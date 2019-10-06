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Кабмін виділив на облаштування туалетів у школах Закарпаття по 657 тисяч грн на заклад (виправлено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Наприкінці 2018 року Закарпатській області виділили 44 031 тис. грн на облаштування внутрішніх туалетів у 67 школах. Про це кореспонденту УНН повідомили у департаменті освіти ЗОДА.

Кабмін виділив на облаштування туалетів у школах Закарпаття по 657 тисяч грн на заклад (виправлено)

“Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1012-р „Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році“ Закарпатській області виділено кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 44031,0 тисяч гривень (44 031 000 грн - ред.) для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти області. Рішення сесії обласної ради 04.04.2019 № 1422 здійснено розподіл зазначеної суми коштів між бюджетами районів області на основах спів фінансування”, — відповіли УНН в департаменті.

Усього таких шкіл, що потребують покращення санітарно-гігієнічних умов на Закарпатті — 67.

Так, якщо виділену державою суму поділити порівну між усіма школами — вийде 657 тисяч грн, тож якщо школі не вистачить цих грошей — їх можуть докласти батьки чи будь-які інші приватні особи.

За інформацією на кінець вересня, на Закарпатті розпочали облаштування 25 внутрішніх туалетів, з яких вдалось закінчити 4 — один з них знаходиться у Хустському районі, де першокласник спочатку провалився у вигрібну яму, а потім виявилось, що він нібито лише вступив у нечистоти.

Нагадаємо, по всій Україні необхідно облаштувати понад 700 теплих внутрішніх туалетів у закладах загальної середньої освіти.

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