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Кабмин создал группу по управлению границами для выполнения Соглашения с ЕС

Кабмин создал группу по управлению границами для выполнения Соглашения с ЕС

Киев  •  УНН

 • 10175 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Кабмин создал рабочую группу по вопросам координации интегрированного управления границами, необходимого для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Группу возглавила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Создание хорошо отлаженной системы интегрированного управления границами позволит сократить время пересечения границы, поскольку все необходимые проверки будут проходить быстрее, а уровень контроля за безопасностью только повысится. Для многих государств-членов ЕС интегрированное управление границами было предпосылкой для вступления в Шенгенское пространство, предусматривающее присоединение к Шенгенской конвенции, в которой изложены и гарантии о введении свободы передвижения", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Орган координации интегрированного управления границами образовали с участием экспертов международного проекта TWINNING и Консультативной миссии Евросоюза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины.

В состав группы также вошли главы Госпогранслужбы и Госфискальной службы, представители Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства инфраструктуры, Министерства финансов, Государственной миграционной службы и другие.

Создание указанного координационного органа европейские институты рассматривают как один из главных шагов Украины в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, по словам вице-премьера Климпуш-Цинцадзе, за 9 месяцев 2018 Украина выполнила только половину задач Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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