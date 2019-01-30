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Кабмін утворив групу з управління кордонами для виконання Угоди з ЄС

Кабмін утворив групу з управління кордонами для виконання Угоди з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабмін утворив робочу групу з питань координації інтегрованого управління кордонами, що необхідно для виконання Угоди про асоціації з Євросоюзом. Групу очолила віце-премєр-міністр Іванна Климпуш Цинцадзе, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

"Створення добре налагодженої системи інтегрованого управління кордонами дозволить скоротити час перетину кордону, позаяк усі необхідні перевірки відбуватимуться швидше, а рівень контролю за безпекою лише підвищиться. Для багатьох держав-членів ЄС інтегроване управління кордонами було передумовою для вступу до Шенгенського простору, що передбачає приєднання до Шенгенської конвенції, у якій викладено заходи та гарантії щодо запровадження свободи пересування", – зазначила Климпуш Цинцадзе.

Орган з координації інтегрованого управління кордонами утворили за участю експертів міжнародного проекту TWINNING та Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України.

До складу групи також увійшли голови Держприкордонслужби і Держфіскальної служби, представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби та інші.

Створення зазначеного координаційного органу європейські інституції розглядають як один з головних кроків України в контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, за словами віце-прем’єра Климпуш-Цинцадзе, за 9 місяців 2018 року Україна виконала лише половину завдань Угоди про асоціацію з Євросоюзом. 

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