Кабмін утворив групу з управління кордонами для виконання Угоди з ЄС

"Створення добре налагодженої системи інтегрованого управління кордонами дозволить скоротити час перетину кордону, позаяк усі необхідні перевірки відбуватимуться швидше, а рівень контролю за безпекою лише підвищиться. Для багатьох держав-членів ЄС інтегроване управління кордонами було передумовою для вступу до Шенгенського простору, що передбачає приєднання до Шенгенської конвенції, у якій викладено заходи та гарантії щодо запровадження свободи пересування", – зазначила Климпуш Цинцадзе.

Орган з координації інтегрованого управління кордонами утворили за участю експертів міжнародного проекту TWINNING та Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України.

До складу групи також увійшли голови Держприкордонслужби і Держфіскальної служби, представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби та інші.

Створення зазначеного координаційного органу європейські інституції розглядають як один з головних кроків України в контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, за словами віце-прем’єра Климпуш-Цинцадзе, за 9 місяців 2018 року Україна виконала лише половину завдань Угоди про асоціацію з Євросоюзом.