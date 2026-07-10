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Кабмин утвердил ежемесячные выплаты 50 000 гривен освобожденным из плена защитникам на лечение

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Правительство приняло постановление о ежемесячной выплате 50 тысяч гривен военным, освобожденным из плена, которые лечатся стационарно более 30 дней. Выплата будет действовать до 12 месяцев, но прекращается при подозрении в преступлениях против нацбезопасности.

Кабмин утвердил ежемесячные выплаты 50 000 гривен освобожденным из плена защитникам на лечение

Кабинет министров утвердил выплаты в размере 50 тыс. гривен для защитников и защитниц, которые были освобождены из российского плена и нуждаются в длительном стационарном лечении. Такие выплаты предусматриваются законом, который Верховная Рада приняла еще в октябре прошлого года. Об этом передает УНН со ссылкой на правительственное постановление №882 от 8 июля 2026 года.

Детали

Согласно постановлению, на период военного положения военнослужащим, которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении (получают медицинскую и/или реабилитационную помощь в сфере здравоохранения в стационарных условиях) в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 50 тыс. гривен в расчете на месяц.

Выплата дополнительного вознаграждения в размере 50 тыс. гривен осуществляется в воинских частях (подразделениях), в которых военнослужащие находятся на обеспечении, ежемесячно в течение всего периода их непрерывного стационарного лечения.

Осмотр военно-врачебной комиссией для решения вопроса о необходимости длительного стационарного лечения проводится не позднее чем через 30 календарных дней с даты начала лечения.

Заключение ВВК о необходимости длительного стационарного лечения является основанием для непрерывного стационарного лечения в учреждениях здравоохранения с сохранением денежного и материального обеспечения и выплаты дополнительного вознаграждения на срок, определенный в таком заключении, но не более чем на 12 месяцев.

Однако, если военнослужащему после освобождения из плена сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины или военных уголовных преступлений, выплата дополнительного вознаграждения временно прекращается.

В постановлении указывается, что средства смогут получить полицейские, а также представители службы гражданской защиты, находившиеся в российском плену.

Дополнение

9 октября 2025 года Верховная Рада приняла законопроект №13627, предусматривающий ежемесячную выплату 50 тысяч гривен военным, освобожденным из плена, которые нуждаются в длительном стационарном лечении.

Рада одобрила ежемесячную выплату 50 тыс. грн военным после плена: кого касается09.10.25, 13:11 • 3792 просмотра

11 октября прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указанный законопроект.

Закон вступил в силу 15 ноября 2025 года, и среди прочего, он устанавливал, что Кабинет министров в течение месяца должен был обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого закона.

Выплата 50 тысяч грн ежемесячно военным после плена: Зеленский подписал законопроект11.10.25, 12:46 • 7711 просмотров

Павел Башинский

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