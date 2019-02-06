Кабмин принял решение для доставки пенсий "Укрпочтой"

"Утвердить Порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в государственном бюджете, для возмещения расходов акционерному обществу "Укрпочта" за предоставление, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению", - говорится в документе.



Напомним, в октябре генеральный директор ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что с 1 января 2019 "Укрпочта" перестанет доставлять пенсионные выплаты украинцам.

Напомним, Президент Петр Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий.