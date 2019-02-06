Кабмін ухвалив рішення для доставки пенсій "Укрпоштою"

"Затвердити Порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті, для відшкодування витрат акціонерному товариству "Укрпошта" за надання, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій та грошової допомоги населенню", - сказано у документі.



Нагадаємо, в жовтні генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко наказав не звільняти листонош і продовжити доставку пенсій.