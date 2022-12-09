Кабмин принял решения по подготовке пострадавших регионов к прохождению зимы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял ряд решений по подготовке пострадавших регионов к прохождению зимы. В частности, направил 50 млн грн на выполнение первоочередных ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры в Сумской области и о передаче 600 мобильных металлических печей для Донецкой области. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
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«Правительство направило 50 млн грн на выполнение первоочередных ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры в Сумской области, а также 100 млн грн для Полтавской ОВА для восстановления разрушенной системы теплоснабжения в Кременчуге. А также на заседании правительства было принято решение о передаче более 480 куб. метров дров от «Укрзализныци» Харьковской ОВА и 600 мобильных металлических печей для Донецкой области», - говорится в сообщении.
Детали
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране.
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«По состоянию на утро 9 декабря резервными схемами удалось заживить потребителей Одесской области, пострадавшей во время восьмой ракетной атаки. Частично введены в работу объекты тепловой генерации в Одесской и Херсонской областях, что позволило, в частности, запустить в работу системы отопления. Но ограничение потребления остается значительным из-за существенных повреждений», — сообщил Шмыгаль.
Непростая ситуация в Киевской области где враг нанес удар по объектам генерации, из-за чего на левобережье области наблюдается более существенный дефицит. Но самая сложная ситуация в Донецкой и Харьковской областях, где враг почти ежедневно атакует артиллерией объекты генерации и распределительные сети.
«Ситуация осложняется погодными условиями, замедляющими не только восстановительные работы, но и работу саперных бригад», — заметил Шмыгаль.