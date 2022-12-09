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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12774 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Кабмін ухвалив рішень для підготовки постраждалих регіонів до проходження зими

Кабмін ухвалив рішень для підготовки постраждалих регіонів до проходження зими

Київ • УНН

 • 927771 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень для підготовки постраждалих регіонів до проходження зими. Зокрема, спрямував 50 млн грн на виконання першочергових ремонтних робіт із відновлення інфраструктури на Сумщині та про передачу 600 мобільних металевих печей для Донеччини. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Цитата

«Уряд спрямував 50 млн грн на виконання першочергових ремонтних робіт із відновлення інфраструктури на Сумщині, а також 100 млн грн для Полтавської ОВА для відбудови зруйнованої системи теплопостачання в м. Кременчук. А також на засіданні Уряду було ухвалено рішення про передачу понад 480 куб. метрів дров від «Укрзалізниці» до Харківської ОВА та 600 мобільних металевих печей для Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в країні.

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«Станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, яка постраждала під час восьмої ракетної атаки. Частково введені в роботу об’єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило, зокрема, запустити в роботу системи опалення. Але обмеження споживання залишається значним через суттєві пошкодження», — повідомив Шмигаль.

Непроста ситуація на Київщині, де ворог завдав удару по об’єктах генерації, через що на лівобережжі області спостерігається більш суттєвий дефіцит. Але найскладніша ситуація на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі.

«Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад», — зауважив Шмигаль.

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