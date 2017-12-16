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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97516 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101721 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102082 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116053 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103207 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105741 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112627 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117225 просмотра

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Кабмин в этом году не купил ни одного служебного автомобиля

Кабмин в этом году не купил ни одного служебного автомобиля

Киев  •  УНН

 • 19791 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в течение этого года не покупал служебных автомобилей для нужд секретариата правительства. Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины в ответе на информационный запрос УНН.

"С 1 января по 31 октября 2017 года Хозяйственно-финансовым департаментом Секретариата Кабинета министров закупка автомобилей не осуществлялась, проведение соответствующих тендерных процедур не планировалось", - заверили в ведомстве.

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Также в Секретариате Кабмина сообщили, что в течение 2016-2017 годов не выделяли бюджетных средств на мобильную связь для сотрудников Секретариата.

Как сообщал УНН, Кабмин в январе-октябре 2017 года совершил 95 государственных закупок на сумму 56,3 млн грн, в том числе было закуплено принтеров и периферийного оборудования, других технических средств на сумму 864,7 тыс. грн, канцелярских принадлежностей - на 248,5 тыс. грн.

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