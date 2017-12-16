Кабмин в этом году не купил ни одного служебного автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в течение этого года не покупал служебных автомобилей для нужд секретариата правительства. Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины в ответе на информационный запрос УНН.
"С 1 января по 31 октября 2017 года Хозяйственно-финансовым департаментом Секретариата Кабинета министров закупка автомобилей не осуществлялась, проведение соответствующих тендерных процедур не планировалось", - заверили в ведомстве.
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Также в Секретариате Кабмина сообщили, что в течение 2016-2017 годов не выделяли бюджетных средств на мобильную связь для сотрудников Секретариата.
Как сообщал УНН, Кабмин в январе-октябре 2017 года совершил 95 государственных закупок на сумму 56,3 млн грн, в том числе было закуплено принтеров и периферийного оборудования, других технических средств на сумму 864,7 тыс. грн, канцелярских принадлежностей - на 248,5 тыс. грн.