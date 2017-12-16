Кабмін у цьому році не купив жодного службового авто

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет міністрів України протягом цього року не купував службових автомобілів для потреб секретаріату уряду. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України у відповіді на інформаційний запит УНН.

"З 1 січня по 31 жовтня 2017 року Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету міністрів закупівля автомобілів не здійснювалася, проведення відповідних тендерних процедур не планувалося", - запевнили у відомстві.

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Також у Секретаріаті Кабміну повідомили, що протягом 2016-2017 років не виділяли бюджетних коштів на мобільний зв’язок для співробітників Секретаріату.

Як повідомляв УНН, Кабмін протягом січня-жовтня 2017 року здійснив 95 державних закупівель на суму 56,3 млн грн, у тому числі було закуплено принтерів та периферійного обладнання, інших технічних засобів на суму 864,7 тис. грн, канцелярського приладдя – на 248,5 тис. грн

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