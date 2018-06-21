Кабмин и СБУ проверят факты закупок российских тест-систем украинскими больницами - аппарат СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины направил в Кабмин и СБУ информацию относительно намерений Crown Agents приобрести на заказ Минздрава тест-системы российского производства. Обнародованные в СМИ факты по этому поводу должны быть проверены. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в службе обеспечения доступа к публичной информации СНБО.
Так, в СНБО объяснили, что на сегодня предложения по применению санкций к ООО "Диагностические системы Украина", ООО НПО "Диагностические системы" и их владельцев - граждан РФ - в Совет нацбезопасности не поступали.
Вместе с тем, в аппарате СНБО заверили, что предоставленная УНН информация передана для проверки в Кабмин и СБУ.
"В случае подтверждения этой информации упомянутые органы государственной власти будут иметь законные основания инициировать предложения по применению ограничительных мероприятий (санкций), которые будут вынесены на рассмотрение СНБО Украины в установленном порядке", - заверили в СНБО.
Как известно, ряд украинских больниц сегодня закупают в ООО "Диагностические системы Украина", который является филиалом российского ООО НПО "Диагностические системы", тест-системы для проверки крови и лабораторные реактивы. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок ProZorro и открытые реестры.
Более того, ООО "Диагностические системы Украина", принадлежащее гражданину РФ Константину Буркову, может получить подряд от Crown Agents на общую сумму около 120 тыс. долларов из украинского бюджета. Об этом свидетельствуют итоги проведенного международной организацией тендера.
Таким образом, ООО "Диагностические системы Украина" и заказчики нарушают действующее законодательство Украины в части запрета на осуществление закупок (за государственные средства) товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов Российской Федерации государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности Российской Федерации, а также у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ и услуг происхождением из Российской Федерации (решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)").