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Кабмін та СБУ перевірять факти закупівель російських тест-систем українськими лікарнями - апарат РНБО

Київ • УНН

 • 15544 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Апарат Ради національної безпеки та оборони України скерував до Кабміну та СБУ інформацію щодо намірів Crown Agents придбати на замовлення МОЗ тест-системи російського виробництва. Оприлюднені у ЗМІ факти з цього приводу мають бути перевірені. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у службі забезпечення доступу до публічної інформації РНБО.

Так, в РНБО пояснили, що станом на сьогодні пропозиції щодо застосування санкцій до ТОВ “Діагностичні системи Україна”, ТОВ НПО “Діагностичні системи” та їх власників — громадян РФ — до Ради нацбезпеки не надходили.

Разом з тим, в апараті РНБО запевнили, що надана УНН інформація передана для перевірки до Кабміну та СБУ.

“У випадку підтвердження цієї інформації згадані органи державної влади матимуть законні підстави ініціювати пропозиції щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій), які будуть винесені на розгляд РНБО України в установленому порядку”, — запевнили в РНБО.

Як відомо, низка українських лікарень сьогодні закуповують у ТОВ “Діагностичні системи Україна”, що є філіалом російського ТОВ НПО “Діагностичні системи”, тест-системи для перевірки крові й лабораторні реактиви. Про це свідчать дані порталу публічних закупівель ProZorro та відкриті реєстри.

Більше того, ТОВ “Діагностичні системи Україна”, що належить громадянину РФ Костянтину Буркову, може отримати підряд від Crown Agents на загальну суму близько 120 тис. доларів з українського бюджету. Про це свідчать підсумки проведеного міжнародною організацією тендеру. 

Таким чином, ТОВ “Діагностичні системи Україна” та замовники порушують чинне законодавство України в частині заборони на здійснення закупівель (за державний кошт) товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації (рішення РНБО від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”).

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