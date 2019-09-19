Кабмин создал телефонную линию для сообщений о рейдерстве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Кабинет министров Украины создал бесплатную прямую линию, чтобы аграрии могли связаться с правительством и сообщить о рейдерстве или других проблемах. Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
“Мы сделали прямую линию бесплатную — 1545. Это колл-центр. Если возникает какой-то вопрос, кто рассказывает какие-то байки, манипуляции, где сложная история, где рейдерство. Это главный телефон для вас, по которому вы можете связаться с нами. Мы сейчас создаем команду, которая попытается реагировать на все подобные сложные вопросы”, — сказал Гончарук.
Напомним, правительство приняло техническое постановление о рейдерстве, которое далжно “устранить технические пробелы”.