Кабмин создал телефонную линию для сообщений о рейдерстве

“Мы сделали прямую линию бесплатную — 1545. Это колл-центр. Если возникает какой-то вопрос, кто рассказывает какие-то байки, манипуляции, где сложная история, где рейдерство. Это главный телефон для вас, по которому вы можете связаться с нами. Мы сейчас создаем команду, которая попытается реагировать на все подобные сложные вопросы”, — сказал Гончарук.

Напомним, правительство приняло техническое постановление о рейдерстве, которое далжно “устранить технические пробелы”.