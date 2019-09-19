Кабмін створив телефонну лінію для повідомлень про рейдерство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Кабінет міністрів України створив безкоштовну пряму лінію, щоб аграрії могли зв’язатися з урядом і повідомити про рейдерство або інші проблеми. Про це сьогодні на конференції, присвяченій земельній реформі, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Ми зробили пряму лінію безкоштовну — 1545. Це колл-центр. Якщо виникає якесь питання, хтось розказує якісь байки, маніпуляції, десь складна історія, десь рейдерство. Це головний телефон для вас, за яким ви можете зв’язатися з нами. Ми зараз створюємо команду, яка спробує реагувати на всі подібні складні питання”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, уряд прийняв технічну постанову про рейдерство, яка має “усунути технічні прогалини”.