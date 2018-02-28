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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60632 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73361 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76256 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106579 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100203 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111460 просмотра

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Кабмин создал Координационный совет по безопасности дорожного движения

Кабмин создал Координационный совет по безопасности дорожного движения

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины создал Координационный совет по безопасности дорожного движения, который будет возглавлять Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы решили создать Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения. Этот совет очень важный с точки зрения наработки необходимых решений, чтобы мы быстро начали их реализовывать", - сказал В.Гройсман при обсуждении проекта постановления.

По его словам, возглавлять Координационный совет будет возглавлять он, а заместителем будет народный депутат Игорь Диденко и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Будем работать над тем, чтобы максимально быстро создать качественную комплексную стратегию формирования подлинной безопасности дорожного движения в стране", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНН, с 1 января начало действовать ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. А также заработал с начала года новый порядок выдачи удостоверения водителя.

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