Кабмин создал Координационный совет по безопасности дорожного движения

"Мы решили создать Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения. Этот совет очень важный с точки зрения наработки необходимых решений, чтобы мы быстро начали их реализовывать", - сказал В.Гройсман при обсуждении проекта постановления.

По его словам, возглавлять Координационный совет будет возглавлять он, а заместителем будет народный депутат Игорь Диденко и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Будем работать над тем, чтобы максимально быстро создать качественную комплексную стратегию формирования подлинной безопасности дорожного движения в стране", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНН, с 1 января начало действовать ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. А также заработал с начала года новый порядок выдачи удостоверения водителя.