Кабмин создал Координационный совет по безопасности дорожного движения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины создал Координационный совет по безопасности дорожного движения, который будет возглавлять Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы решили создать Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения. Этот совет очень важный с точки зрения наработки необходимых решений, чтобы мы быстро начали их реализовывать", - сказал В.Гройсман при обсуждении проекта постановления.
По его словам, возглавлять Координационный совет будет возглавлять он, а заместителем будет народный депутат Игорь Диденко и министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Будем работать над тем, чтобы максимально быстро создать качественную комплексную стратегию формирования подлинной безопасности дорожного движения в стране", - добавил глава правительства.
Как сообщал УНН, с 1 января начало действовать ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. А также заработал с начала года новый порядок выдачи удостоверения водителя.