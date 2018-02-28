Кабмін створив Координаційну раду з безпеки дорожнього руху
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кабінет міністрів України створив Координаційну раду з безпеки дорожнього руху, яку очолюватиме Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми вирішили створити Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху. Ця рада є дуже важливою з точки зору напрацювання необхідних рішень, щоб ми швидко почали їх реалізовувати”, — сказав В.Гройсман під час обговорення проекту постанови.
За його словами, очолювати Координаційну раду буде очолювати він, а заступником буде народний депутат Ігор Діденко і міністр інфраструктури Володимир Омелян.
“Будемо працювати над тим, щоб максимально швидко створити якісну всеохоплюючу стратегію формування справжньої безпеки дорожнього руху в країні”, — додав глава уряду.
Як повідомляв УНН, з 1 січня почало діяти обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/г. А також запрацював з початку року новий порядок видачі посвідчення водія.