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Кабмин сегодня планирует одобрить проект бюджетной декларации на 2019-2021 годы

Киев • УНН

 • 10233 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует одобрить проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, передает УНН.

Кабмин сегодня планирует одобрить проект бюджетной декларации на 2019-2021 годы

Также, чиновники собираются установить квоты иммиграции на 2018 год.

Планируется создать Межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения и внести изменения в регламент Кабинета министров Украины.

Члены правительства намерены утвердить проект капитального ремонта автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" на участке в Полтавской области.

Правительство также собирается одобрить проект закона о ратификации соглашения между правительствами Украины и Турции о взаимном содействии и защите инвестиций.

Кроме того, Кабмин сегодня планирует одобрить проекты Указов Президента и установить День Государственной фискальной службы, День пограничника, День профсоюзов и День работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

как сообщал УНН, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, который подал в отставку около года назад, может вернуться в правительство. Информация о том, что Угловой может отозвать свое заявление появилась неделю назад и сейчас все больше инсайдеров сообщают, что его возвращение.

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