Кабмін сьогодні планує схвалити проект бюджетної декларації на 2019-2021 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує схвалити проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду, передає УНН.
Також, урядовці збираються встановити квоти імміграції на 2018 рік.
Планується утворити Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та внести зміни до регламенту Кабінету міністрів України.
Члени уряду мають намір затвердити проект капітального ремонту автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський" на ділянці у Полтавській області.
Уряд також збирається схвалити проект закону про ратифікацію угоди між урядами України та Туреччини про взаємне сприяння та захисту інвестицій.
Крім того, Кабмін сьогодні планує схвалити проекти Указів Президента і встановити День Державної фіскальної служби, День прикордонника, День профспілок та День працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.
як повідомляв УНН, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, який подав у відставку близько року тому, може повернутися в уряд. Інформація про те, що Кутовий може відкликати свою заяву з'явилася тиждень тому і зараз все більше інсайдерів повідомляють, що його повернення.