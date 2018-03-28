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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 16976 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 51478 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 89854 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105913 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114715 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120744 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132094 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Кабмин сегодня планирует рассмотреть вопросы безопасности дорожного движения в Украине

Кабмин сегодня планирует рассмотреть вопросы безопасности дорожного движения в Украине

Киев  •  УНН

 • 8756 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, а также дать полномочия Александру Данилюку подписать письмо о внесении изменений № 2 к Финансового соглашения "Европейские дороги Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Об этом говорится в повестке дня заседании правительства, передает УНН.

Докладчиками по этим вопросам станут руководитель МВД Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Кроме того, правительство планирует вопрос об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии. Также Кабмин планирует рассмотреть вопрос внесения изменения в пункт 3 Порядка применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть ряд вопросов медицинской сферы, в частности внести изменения в порядок и условия оказания медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, а также к формуле распределения объема медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины разрешил спасателям проверять объекты и предприятия с высокой степенью риска.

Украинские Национальные Новости

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