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Кабмін сьогодні планує розглянути питання безпеки дорожнього руху в Україні

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а також дати повноваження Олександру Данилюку підписати листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди “Європейські дороги України II” між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це йдеться у порядку денному засіданні уряду, передає УНН.

Доповідачами по цим питанням стануть керівник МВС Арсен Аваков та міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Крім того, уряд планує питання про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Також Кабмін планує розглянути питання внесення зміни до пункту 3 Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу.

Крім того, уряд планує розглянути ряд питань медичної сфери, зокрема внести зміни до порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а також до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України дозволив рятувальникам перевіряти об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику.

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