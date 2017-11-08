Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР и ЕИБ кредита на сумму 320 млн евро на расширение харьковского метро

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44137 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110714 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101401 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104266 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103591 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88078 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103367 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101897 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141229 просмотра

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Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР и ЕИБ кредита на сумму 320 млн евро на расширение харьковского метро

Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР и ЕИБ кредита на сумму 320 млн евро на расширение харьковского метро

Киев  •  УНН

 • 11825 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о привлечении займа от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на дагальну сумму 320 млн евро для реализации проекта "Расширение метрополитена в. Харковиˮ. Такое решение было принято на заседании правительства без обсуждения, передает корреспондент УНН.

В соответствии с соглашениями, ЕБРР предоставит кредит в сумме 160 млн евро для расширения харьковского метро, ​​такую ​​же сумму будет предоставлено в качестве кредита и от ЕИБ.

Напомним, по словам Гройсмана, портфель сотрудничества Украины с ЕБРР составляет более 12 млрд долл.

Как сообщал УНН, Украина получит 120 млн евро от Евроинвестбанку для энергоэффективности вузов.

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