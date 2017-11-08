Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР и ЕИБ кредита на сумму 320 млн евро на расширение харьковского метро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о привлечении займа от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на дагальну сумму 320 млн евро для реализации проекта "Расширение метрополитена в. Харковиˮ. Такое решение было принято на заседании правительства без обсуждения, передает корреспондент УНН.
В соответствии с соглашениями, ЕБРР предоставит кредит в сумме 160 млн евро для расширения харьковского метро, такую же сумму будет предоставлено в качестве кредита и от ЕИБ.
Напомним, по словам Гройсмана, портфель сотрудничества Украины с ЕБРР составляет более 12 млрд долл.
Как сообщал УНН, Украина получит 120 млн евро от Евроинвестбанку для энергоэффективности вузов.