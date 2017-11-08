Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР и ЕИБ кредита на сумму 320 млн евро на расширение харьковского метро

В соответствии с соглашениями, ЕБРР предоставит кредит в сумме 160 млн евро для расширения харьковского метро, ​​такую ​​же сумму будет предоставлено в качестве кредита и от ЕИБ.

Напомним, по словам Гройсмана, портфель сотрудничества Украины с ЕБРР составляет более 12 млрд долл.

Как сообщал УНН, Украина получит 120 млн евро от Евроинвестбанку для энергоэффективности вузов.