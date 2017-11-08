Кабмін схвалив залучення від ЄБРР і ЄІБ кредиту на суму 320 млн євро на розширення харківського метро

Відповідно до угод, ЄБРР надасть позику у сумі 160 млн євро для розширення харківського метро, таку ж суму буде надано як кредит і від ЄІБ.

Нагадаємо, за словами Гройсмана, портфель співпраці України з ЄБРР складає понад 12 млрд дол.

Як повідомляв УНН, Україна отримає 120 млн євро від Євроінвестбанку для енергоефективності вишів.