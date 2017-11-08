Кабмін схвалив залучення від ЄБРР і ЄІБ кредиту на суму 320 млн євро на розширення харківського метро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект розпорядження про залучення позики від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку на дагальну суму 320 млн євро для реалізації проекту „Розширення метрополітену у м. Харковіˮ. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення, передає кореспондент УНН.
Відповідно до угод, ЄБРР надасть позику у сумі 160 млн євро для розширення харківського метро, таку ж суму буде надано як кредит і від ЄІБ.
Нагадаємо, за словами Гройсмана, портфель співпраці України з ЄБРР складає понад 12 млрд дол.
Як повідомляв УНН, Україна отримає 120 млн євро від Євроінвестбанку для енергоефективності вишів.