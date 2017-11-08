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Кабмин одобрил законопроект о предотвращении давления на бизнес со стороны правоохранителей

Кабмин одобрил законопроект о предотвращении давления на бизнес со стороны правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 12547 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законы по предотвращению давления правоохранительных органов на бизнес. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Министр юстиции Павел Петренко во время презентации этого законопроекта сказал, что документом предлагается аудио- и видеофиксация при рассмотрении вопросов следственным судьей по обыску и совершение других следственных действий.

"Устанавливается ответственность, в случае если решение выносилось следственным судьей без обязательной звуко- и видеофиксации, то все следственные действия будут признаны допустимыми и ничтожными", - сказал он.

Законопроектом предусматривается, по его словам, обязательный допуск адвоката на любой стадии обыска к совершению следственного действия с возможностью фиксации данной нормы в соответствующем протоколе.

"Третья новация была очень болезненной для бизнеса, это введение императива о запрете изъятия оригиналов документов и серверов во время совершения следственных действий. Это оригиналы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, серверы, мобильные средства связи для предпринимателей. Устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда могут быть изъяты оригиналы и когда они безпосердньо орудием совершения преступления ", - отметил министр.

Также проектом закона предлагается введение обязательной звуко- и видеофиксации проведения обыска и тому подобное.

Кроме того, подчеркнул он, будет запрещено безосновательного открытия одних и тех же дел по той же фабуле. П.Петренко убежден, что есть все шансы принять этот закон в парламенте до конца роки.

Как сообщал УНН, в правительстве предложили аудио и видеофиксацию обысков правоохранителей предпринимателей и предприятий.

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