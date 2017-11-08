Кабмин одобрил законопроект о предотвращении давления на бизнес со стороны правоохранителей

Министр юстиции Павел Петренко во время презентации этого законопроекта сказал, что документом предлагается аудио- и видеофиксация при рассмотрении вопросов следственным судьей по обыску и совершение других следственных действий.

"Устанавливается ответственность, в случае если решение выносилось следственным судьей без обязательной звуко- и видеофиксации, то все следственные действия будут признаны допустимыми и ничтожными", - сказал он.

Законопроектом предусматривается, по его словам, обязательный допуск адвоката на любой стадии обыска к совершению следственного действия с возможностью фиксации данной нормы в соответствующем протоколе.

"Третья новация была очень болезненной для бизнеса, это введение императива о запрете изъятия оригиналов документов и серверов во время совершения следственных действий. Это оригиналы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, серверы, мобильные средства связи для предпринимателей. Устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда могут быть изъяты оригиналы и когда они безпосердньо орудием совершения преступления ", - отметил министр.

Также проектом закона предлагается введение обязательной звуко- и видеофиксации проведения обыска и тому подобное.

Кроме того, подчеркнул он, будет запрещено безосновательного открытия одних и тех же дел по той же фабуле. П.Петренко убежден, что есть все шансы принять этот закон в парламенте до конца роки.

Как сообщал УНН, в правительстве предложили аудио и видеофиксацию обысков правоохранителей предпринимателей и предприятий.