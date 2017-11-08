Кабмін схвалив законопроект про запобігання тиску на бізнес з боку правоохоронців

Міністр юстиції Павло Петренко під час презентації цього законопроекту сказав, що документом пропонується аудіо- і відеофіксація під час розгляду питань слідчим суддею щодо обшуку і вчинення інших слідчих дій.

"Встановлюється відповідальність, в разі якщо ухвала виносилася слідчим суддею без обов'язкової звуко і відеофіксації, то всі слідчі дії будуть визнані не допустимими і нікчемними", - сказав він.

Законопроектом передбачається, за його словами, обов'язковий допуск адвоката на будь-якій стадії обшуку до вчинення слідчої дії з можливістю фіксації даної норми у відповідному протоколі.

"Третя новація була дуже болісною для бізнесу, це введення імперативу про заборону вилучення оригіналів документів і серверів під час вчинення слідчих дій. Це оригінали фінансово-господарської діяльності, комп'ютерна техніка, сервери, мобільні засоби зв'язку для підприємців. Встановлюється вичерпний перелік випадків, коли можуть бути вилучені оригінали та коли вони є безпосердньо знаряддям вчинення злочину", - зазначив міністр.

Також проектом закону пропонується введення обов'язкової звуко та відеофіксації проведення обшуку тощо.

Крім того, підкреслив він, буде заборонено безпідставного відкриття одних і тих самих справ по тій самій фабулі. П.Петренко переконаний, що є всі шанси ухвалити цей закон у парламенті до кінця рокі.

Як повідомляв УНН, в уряді запропонували аудіо та відеофіксацію обшуків правоохоронців підприємців та підприємств.