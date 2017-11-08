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Кабмін схвалив законопроект про запобігання тиску на бізнес з боку правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до деяких законів щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес. Таке рішення було ухвалено на засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Міністр юстиції Павло Петренко під час презентації цього законопроекту сказав, що документом пропонується аудіо- і відеофіксація під час розгляду питань слідчим суддею щодо обшуку і вчинення інших слідчих дій.

"Встановлюється відповідальність, в разі якщо ухвала виносилася слідчим суддею без обов'язкової звуко і відеофіксації, то всі слідчі дії будуть визнані не допустимими і нікчемними", - сказав він.

Законопроектом передбачається, за його словами, обов'язковий допуск адвоката на будь-якій стадії обшуку до вчинення слідчої дії з можливістю фіксації даної норми у відповідному протоколі.

"Третя новація була дуже болісною для бізнесу, це введення імперативу про заборону вилучення оригіналів документів і серверів під час вчинення слідчих дій. Це оригінали фінансово-господарської діяльності, комп'ютерна техніка, сервери, мобільні засоби зв'язку для підприємців. Встановлюється вичерпний перелік випадків, коли можуть бути вилучені оригінали та коли вони є безпосердньо знаряддям вчинення злочину", - зазначив міністр.

Також проектом закону пропонується введення обов'язкової звуко та відеофіксації проведення обшуку тощо.

Крім того, підкреслив він, буде заборонено безпідставного відкриття одних і тих самих справ по тій самій фабулі. П.Петренко переконаний, що є всі шанси ухвалити цей закон у парламенті до кінця рокі.

Як повідомляв УННв уряді запропонували аудіо та відеофіксацію обшуків правоохоронців підприємців та підприємств.

Українські Національні Новини

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