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Кабмин одобрил пакет законов, важных для регионального развития

Киев • УНН

 • 11632 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил новую методику расчетов индексов конкурентоспособности регионов и регионального человеческого развития. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.

Кабмин одобрил пакет законов, важных для регионального развития

В частности, Правительство приняло постановление "Некоторые вопросы совершенствования системы мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики" и "О внесении изменений в Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года".

Отныне социально-экономическое развитие регионов будут измеряться по двум основным индикаторам - индекс регионального человеческого развития и индекс конкурентоспособности.

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Кроме того, КМУ одобрил на заседании проекты законов "О внесении изменений в Закон "Об основах государственной региональной политики" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансирования регионального развития".

Благодаря первому документу, КМУ получит полномочия определять приоритеты финансирования программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств Госфонда регионального развития (ГФРР), а также пропорций направления средств Фонда.

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Также документ уточняет полномочия по обеспечению органами государственной власти в регионах конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития.

Второй законопроект предусматривает, что приоритеты финансирования соответствующих программ и проектов определяются Правительством на срок до трех лет. В проекте также предусмотрено формирование ГФРР в размере 10% налога на прибыль предприятий на специальном фонде государственного бюджета.

Напомним, по мнению министра регионального развития Украины Геннадия Зубко, передача земель местному самоуправлению и ОТО втрое повысит эффективность их использования.

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