Кабмин одобрил пакет законов, важных для регионального развития
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил новую методику расчетов индексов конкурентоспособности регионов и регионального человеческого развития. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.
В частности, Правительство приняло постановление "Некоторые вопросы совершенствования системы мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики" и "О внесении изменений в Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года".
Отныне социально-экономическое развитие регионов будут измеряться по двум основным индикаторам - индекс регионального человеческого развития и индекс конкурентоспособности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер пояснил формулу по реверсных дотаций для ОТО
Кроме того, КМУ одобрил на заседании проекты законов "О внесении изменений в Закон "Об основах государственной региональной политики" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансирования регионального развития".
Благодаря первому документу, КМУ получит полномочия определять приоритеты финансирования программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств Госфонда регионального развития (ГФРР), а также пропорций направления средств Фонда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман рассказал, сколько выделят из госбюджета-2018 на ОТО
Также документ уточняет полномочия по обеспечению органами государственной власти в регионах конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития.
Второй законопроект предусматривает, что приоритеты финансирования соответствующих программ и проектов определяются Правительством на срок до трех лет. В проекте также предусмотрено формирование ГФРР в размере 10% налога на прибыль предприятий на специальном фонде государственного бюджета.
Напомним, по мнению министра регионального развития Украины Геннадия Зубко, передача земель местному самоуправлению и ОТО втрое повысит эффективность их использования.