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Кабмін схвалив пакет законів, важливих для регіонального розвитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив нову методику розрахунків індексів конкурентоспроможності регіонів та регіонального людського розвитку. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.

Кабмін схвалив пакет законів, важливих для регіонального розвитку

Зокрема, Уряд ухвалив постанови “Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики” та “Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”.

Відтепер соціально-економічний розвиток регіонів вимірюватиметься за двома основними індикаторами — індекс регіонального людського розвитку та індекс конкурентоспроможності.

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Крім того, КМУ схвалив на засіданні проекти законів “Про внесення змін до Закону “Про засади державної регіональної політики” і “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку”.

Завдяки першому документу, КМУ отримає повноваження визначати пріоритети фінансування програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Держфонду регіонального розвитку (ДФРР), а також пропорцій спрямування коштів Фонду.

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Також документ уточнює повноваження щодо забезпечення органами державної влади у регіонах конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.

Другий законопроект передбачає, що пріоритети фінансування відповідних програм і проектів визначаються Урядом на термін до трьох років. У проекті також передбачено формування ДФРР у розмірі 10% податку на прибуток підприємств на спеціальному фонді державного бюджету.

Нагадаємо, на думку міністра регіонального розвитку України Геннадія Зубка, передача земель місцевому самоврядуванню та ОТГ утричі підвищить ефективність їхнього використання.

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