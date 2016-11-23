Кабмин одобрил денонсировании соглашения с РФ о ликвидации и порядке возврата авиатехники (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о денонсировании соглашения с правительством России о ликвидации и порядке возврата авиационной техники, находящейся на ремонтных предприятиях Министерства обороны Украины и Министерства обороны Российской Федерации и проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Чиновники приняли проект закона пакетом вместе с другими решениями без обсуждения.
Этот законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду.