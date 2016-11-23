Кабмін схвалив денонсування угоди з РФ про ліквідацію і порядок повернення авіатехніки (доповнено)

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про денонсування угоди з урядом Росії про ліквідацію та порядок повернення авіаційної техніки, що перебуває на ремонтних підприємствах Міністерства оборони України і Міністерства оборони Російської Федерації та проект відповідного розпорядження Кабінету міністрів України. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.