Кабмин еще не получил заявление на увольнение от председателя Одесской ОГА М.Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Кабинет министров еще не поступало заявление от председателя Одесской областной государственной администрации на увольнение с должности. Об этом сообщил в комментарии УНН пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.
"Документы по заявлению об отставке еще не поступили в Кабинет министров", - отметил Д.Столярчук.
По его словам, Кабинет Министров готов дать согласование, если заявление от М.Саакашвили поступит.
"Однако решение об освобождении от должности председателя областной государственной администрации является прерогативой Президента", - подытожил он.
Напомним, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА.
Как сообщал УНН, по информации источников УНН близких к Администрации Президента, среди тех, кто может быть назначен на должность главы Одесской областной государственной администрации, называют фамилию нардепа, первого заместителя главы фракции БПП Игоря Коненко.