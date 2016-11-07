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Кабмин еще не получил заявление на увольнение от председателя Одесской ОГА М.Саакашвили

Кабмин еще не получил заявление на увольнение от председателя Одесской ОГА М.Саакашвили

Киев • УНН

 • 12062 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Кабинет министров еще не поступало заявление от председателя Одесской областной государственной администрации на увольнение с должности. Об этом сообщил в комментарии УНН пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.

"Документы по заявлению об отставке еще не поступили в Кабинет министров", - отметил Д.Столярчук.

По его словам, Кабинет Министров готов дать согласование, если заявление от М.Саакашвили поступит.

"Однако решение об освобождении от должности председателя областной государственной администрации является прерогативой Президента", - подытожил он.

Напомним, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА.

Как сообщал УНН, по информации источников УНН близких к Администрации Президента, среди тех, кто может быть назначен на должность главы Одесской областной государственной администрации, называют фамилию нардепа, первого заместителя главы фракции БПП Игоря Коненко.

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